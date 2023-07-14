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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يبدأ استعدادته لمباراة الأهلي

المقاولون
المقاولون

بدأ المقاولون العرب معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة، استعداداً لمباراة الأهلي، ضمن المباريات المؤجلة، و التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل بالدوري المصري الممتاز.
 

تدريبات استشفائية


و خاض لاعبو المقاولون العرب، بتعمليات المدرب شوقي غريب، بتدريبات استشفائية على هامش المران من أجل التخلص من الإرهاق استعدادا لمباراة الأهلي ضمن مسابقة الدوري المصري.

و تعادل المقاولون مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية سلبيا دون أهداف، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 44 نقطة في المركز السادس، بعدما شارك في 33 مباراة، فاز خلالهم في 9 مباريات، و تعادل في 17 مباراة، و سقط أمام 7 مواجهات، وأحرز لاعبو الذئاب 34 هدفا، و تلقت شباكه 29 هدفا.
وتواجه الأهلي مع المقاولون العرب، في الدور الأول و أنتصر عليه المارد الأحمر بهدفين لهدف.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الثالث والأربعين في تاريخه، بعد غياب البطولة عن أسواره لموسمين متتاليين لصالح غريمه الزمالك.

 

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المقاولون يبدأ استعدادته لمباراة الأهلي

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