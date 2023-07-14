3 غيابات في الأهلي أمام المقاولون

يغيب عن صفوف النادي الأهلي ثلاثة عناصر في لقاء المقاولون العرب المقرر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم عن الأهلي أمام المقاولون العرب بسبب حصولهم على البطاقة الصفراء أمام الزمالك في القمة 126 التي انتهت لصالح الأحمر برباعية مقابل هدف مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، يوم الأحد المقبل الموافق 16 يوليو الجاري في الجولة الـ 34 لمسابقة الدوري.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم بعد الرباعية المستحقة التي حققها في شباك الزمالك في القمة التي حملت الرقم 126.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.