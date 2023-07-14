الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غلق كلي لطريق 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه نادي الزمالك

غلق كلى لطريق 26
غلق كلى لطريق 26 يوليو

نوهت محافظة الجيزة إلى أنه فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط ( وادى النيل المهندسين- 6 أكتوبر) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بالبدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدًا بدايةً من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل ( وادى النيل) بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين – حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر )، مما يستلزم غلق كلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور بالمنطقة والإتجاه المشار إليهما لوقوف المعدات والالات المستخدمة وذلك لمدة يومان على النحو الأتى:-

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- يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا بنفس اليوم.

- يوم السبت الموافق 15/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا بنفس اليوم.

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لإتخاذ مايلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بنطاق الأعمال.

غلق كلى لطريق 26 يوليو 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:-

- حركة المركبات القادمة من 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- إستكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

إلى جانب نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لتوعية المواطنين والتيسير عليهم وإرشادهم للمسارات الجديدة.

 

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