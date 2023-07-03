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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الاحتلال يجرف شوارع جنين ويمنع الإسعاف من المرور (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يجرف شوارع مخيم جنين

منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

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وزير الدفاع الإسرائيلي يتابع اقتحام جنين (شاهد)

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8 شهداء فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

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ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على جنين

 استهدفت طائرات الاحتلال مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، واقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برافقتهم جرافات عسكرية مدرعة، مدينة جنين من محاورعدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

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 هددَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجدٍ قاموا بمحاصرته في مدينة جنين بالضفة الغربية، بذريعة اختباء مسلحين داخله، وطالب بتسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

صور الشهداء الفلسطينيين الـ8

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