شُرطي أميركي يُعطل حركة المرور لإنقاذ غزال شارد (شاهد)

عطل شرطي أمريكي حركة المرور بشوارع ولاية أوهايو من أجل إنقاذ غزال شارد في أحد الطرق السريعة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "الغد"، اليوم الإثنين، لحظة تعطل حركة المرور في شوارع أوهايو من أجل إنقاذ الغزال الشارد.

جرائم عنيفة في ولاية أوهايو الأمريكية

وفي سياق آخر، قالت الشرطة بولاية أوهايو شمال شرقي الولايات المتحدة إن تسعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في منطقة الحياة الليلية بوسط مدينة كليفلاند.

وقال واين دروموند رئيس شرطة كليفلاند إن شخصا أصيب بجروح خطيرة.

وأصيب الضحايا الثمانية الآخرون بجروح لا تمثل تهديدا لحياتهم، ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وتعتقد الشرطة أن شخصا واحدا فقط هو من أطلق النار، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيو.

ووفقا لدروموند فقد أصيب في الحادث سبعة رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 23 و 38 عاما.

وفي سياق منفصل،قالت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية أن طفلا يبلغ عامين قتل عن طريق الخطأ والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزن في مكان آمن.

وحسب موقع سكاى نيوز، طلبت لورا إيلغ (31 عاما)، المساعدة بعد ظهر يوم 16 يونيو، قائلة إنها أصيبت في منزلها في نورووك برصاصة أطلقها ابنها، على ما قال مفوض الشرطة دافيد سميث لوسائل إعلام محلية.

ولفت سميث لقناة "نيوز 5 كليفلاند" التابعة لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إلى أن الضحية "أوضحت أنها كانت في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، وأن طفلها البالغ عامين أطلق عليها النار بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس".

وقال قائد الشرطة إنه على الرغم من التدخل السريع لخدمات الطوارئ، توفيت الشابة في المستشفى من دون التمكن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها، عندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكن من دخول غرفة النوم الرئيسية التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.

كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملليمترات على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محشوَّين.