يوفنتوس يقرر رحيل 4 لاعبين عن الفريق

قرر فريق نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل أربعة لاعبين دفعة واحدة عن صفوف الفريق، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي، تحديدًا قبل معسكر الأبيض والأسود في الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ ايضًا ..

يوفنتوس يقرر رحيل رباعي الفريق

وشهدت الساعات الاخيره تطورات مفاجئة في صفوف يوفنتوس، من بينها استبعاد الرباعي ليوناردو بونوتشي وويستون ماكيني وآرثر ميلو ودينيس زكريا من مشروع النادي.

قرر يوفنتوس عدم سفر الرباعي مع بعثة الفريق المقرر لها أن تسافر إلى معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

ليوناردو بونوتشي وويستون ماكيني ودينيس زكريا وآرثر ميلو خارج حسابات يوفنتوس، وأصبح الرباعي متوفر في الميركاتو بأثر فوري.

وفي سياق أخر أعلن نادي يوفنتوس إنسحابه بشكل رسمي من مشروع دوري السوبر الأوروبي أو الدوري الأوروبي الممتاز "السوبر ليج"، ليتبقى فقط أندية ريال مدريد وبرشلونة، في بادرة حسن نية تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا