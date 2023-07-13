أوسوريو يحدد مطالب الزمالك عقب الهزيمة من الأهلي

حدد المدرب البرتغالي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، مطالب الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الهزيمة من الاهلي برباعية في بطولة الدوري الممتاز 2022-2023.

اقرأ ايضًا ..

أوسوريو يحدد مطالب الزمالك

وقال أوسوريو عقب مباراة الأهلي والزمالك: "أريد التعاقد مع لاعب جديد في مركز الدفاع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، معنا ٦ مدافعين يلعبون بالقدم اليمنى وهذه الأولوية بالنسبة لنا الآن".

تابع أوسوريو: "الجميع يعلم الظروف المالية لنادي الزمالك، لكني الآن هنا للحديث عن المباراة، أعلم ظروف النادي جيداً".

أكمل أوسوريو: "إذا كنت أريد التعاقد مع ٥ أو ٦ صفقات جديده للفريق فإن الأولوية ستكون لضم مدافع أيسر ومهاجم صريح، ثم النظر لحارس مرمى في حال رحيل محد عواد عن صفوف الفريق".

افتتح التسجيل في مباراة الاهلي والزمالك اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 2 وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 36، وعزز علي معلول تقدم فريقه في الدقيقة 46، ويقلص الفارق زيزو بالهدف الاول في الدقيقة 68، واختتم محمد شريف التهديف بإضافة الرابع في الدقيقة 94.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا