حبس ربة منزل وابنتها عذبا الأب المسن بكفر الزيات

أمرت نيابة مركز كفر الزيات، بحبس ربة كنزل وابنته 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاعتدائهما على الأب المسن واحتجازه داخل غرفة البدروم بمنزل بقرية دلبشان 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان من الجيران وأخذ اقوالهما.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أعلنت اليوم عن تدخلها في انقاذ حياة مواطن عجوز في العقد السادس من عذاب زوجته وابنته له عقب معاناة منذ مدة بحبسه داخل حجرة غير آدمية مهجورة.

وكشف الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن، أنه باشر مراحل تأمين حياة العجوز، لافتًا أن كل من زوجته وابنته لم يرحموا معاناته لفقده ثلاثة من أبنائه عقب استيلائهما على ارضه ومنزله مستشهدا بقوله " الجيران أكدوا أن زوجته كانت ترفض دائما الاستماع الى الجيران أو الأهل بإطلاق سراحه".

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد تلقى رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية، بلاغ واستغاثة بوجود رجل تحبسه زوجته بمساعدة ابنتها على حسب قول الجيران والأقارب، وأن حالته الصحية فى تدهور مستمر دائم وكانت ترفض الاستجابة لأى نصيحة من أحد إلى أن قام الجيران بإبلاغ الشرطة وإبلاغنا.