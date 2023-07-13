سيارة مسرعة تنهي حياة شاب على الطريق الدائري

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لحادث دهس، على الطريق الدائرى الجديد الرابط بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد، جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بتلقي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث سير ووفاة شخص بعد أن صدمتة سيارة مسرعة علي الطريق الدائري الجديد "المطرية - بورسعيد".

وعلى الفور توجت قوة أمنية، برفقة سيارة إسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الشاب "أحمد محمد ذكريا" مقيم مدينة المطرية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة ادت لوفاته فى الحال، تم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.