عاجل
محمد هنيدي عن ارتباطه بفتاة كينية.. علاقة انتهت بشكل مأساوي (فيديو) روسيا تُهاجم فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك (صور)
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سيارة مسرعة تنهي حياة شاب على الطريق الدائري

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لحادث دهس، على الطريق الدائرى الجديد الرابط بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد، جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بتلقي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث سير ووفاة شخص بعد أن صدمتة سيارة مسرعة علي الطريق الدائري الجديد "المطرية  - بورسعيد".

 

 وعلى الفور توجت قوة أمنية، برفقة سيارة إسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الشاب "أحمد محمد ذكريا" مقيم مدينة المطرية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة ادت لوفاته فى الحال، تم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مواد متعلقة

تجديد حبس سائق الأوتوبيس المتسبب فى دهس طفلة الغردقة 14 يوما

“الداخلية” تكشف تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول

حبس سائق الأوتوبيس المتسبب في دهس طفلة بالغردقة

ضبط سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بالمقطم
الجريدة الورقية