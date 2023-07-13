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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

فيديو إطلاق النار بقنا يقود 7 أشخاص إلى قسم الشرطة

حملة أمنية
حملة أمنية

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو، يضمن قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة نارية بإطلاق أعيرة نارية للإستيلاء على قطعة أرض بقنا.

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وتبين وجود نزاع حول بيع قطعة أرض زراعية بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مالك وبائع الأرض محل النزاع") طرف ثان: (مشترى الأرض محل النزاع وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا.

 

وكشفت تحريات المباحث، قيام الطرف الأول بالإستعانة ببعض من ذويه حاملين الأسلحة النارية متوجهين للأرض محل النزاع ، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء (دون حدوث ثمة إصابات) لطرد الطرف الثانى من الأرض.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبى الواقعة، 7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم 7 بنادق آلية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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