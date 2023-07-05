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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بسبب ركن سيارة بمصر القديمة

مشاجرة
مشاجرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم.

 

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إطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات"

تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "شخصين" طرف ثان " ثلاثة أشخاص" جميعهم مقيمون بدائرة القسم).. بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثانى أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار- عدد 4 سلاح أبيض "سنجة")،

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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