مركز هندسة البرمجيات يُطلق سلسة ندوات عن الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن إطلاق سلسة من الفاعليات التوعوية تحت اسم SECC Tech Nights عن الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، بجوار جامعة القاهرة، وذلك بدءًا من 17 يوليو الجاري.

وتتناول الأمسيات التقنية أحدث تكنولوجيا في مجال الذكاء الصناعي وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتركز كل فاعلية على مدار ساعتين على استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من المجالات مثل هندسة البرمجيات والتكنولوجيا المالية ومنهجيات الديفوبس (Devops) وأجايل (Agile)، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته للمؤسسات ومناقشة تحدياته وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

وستضم كل ندوة مسائية مجموعة بارزة من الخبراء والمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يناقشون أحدث اتجاهات التكنولوجيا ويقدمون وجهات نظر عملية ويطرحون الخلفية النظرية.

وتهدف الأمسيات التقنية إلى نقل المعرفة والتطبيقات العملية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وطلاب الجامعات ورواد الأعمال لتعزيز قدراتهم في تطوير أعمالهم وتحسين العمليات وتشجيعهم على تبني أحدث التقنيات في مجالات التحول الرقمي وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ خطة طموحة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي في كافة أنحاء الجمهورية ودعم ورعاية الشركات التكنولوجية الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار، حيث يتم التعاون مع مسرعات وحاضنات الأعمال العالمية المتخصصة لإدارة هذه المراكز.