الداخلية تزيل لافتة قبل سقوطها على الطريق الدائري

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداولًا منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن وجود لافتة إرشادية بنزلة المؤسسة على الطريق الدائري حدث بها بعض التلفيات التي قد تؤدي إلى سقوطها، معرضةً حياة المواطنين للخطر.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة اللافتة الإرشادية المشار إليها، وإعادة تركيبها مرة أخرى عقب إجراء الصيانة اللازمة لها وللقاعدة الخرسانية.

وفي سياق آخر تداول نشطاء مواقع التواص الاجتماعي منشورًا على "فيس بوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبيَّن أنها مقيدة باسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبيَّن عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفي للسيارة، وتم حجز السيارة، تحررَّ محضرًا بالواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.