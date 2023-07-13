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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"زراعة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى بقمة دول جوار السودان خارطة طريق لإنهاء الأزمة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، بمشاركة رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، خطوة هامة علي المستوى الدولى لمعالجة الأزمة السودانية، مشيرا إلي أن تنظيم تلك  القمة يأتى انطلاقا من الدور المصرى علي المستوى الإقليمى والدولى، والحرص علي إنهاء الصراع فى السودان وحقن دماء الأشقاء السودانيين.

تثمين كلمة الرئيس السيسي

وثمن الجبلي في تصريحات له اليوم،  كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة، والتى نالت إشادات واسعة من رؤساء الدول الإفريقية المشاركة فى القمة، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس تضمنت خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية، من خلال مطالبة الأطراف السودانية بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء فى مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفى الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

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وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية التفاعل مع كلمة الرئيس السيسي، لاسيما ضرورة إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب بهدف بدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، فضلا عن تشكيل آلية اتصال لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

كما دعا الجبلي،  المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته التي أعلن عنها من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا من الأزمة.

كما أشاد الجبلي، بموقف الدولة المصرية من الأشقاء السودانيين المتواجدين علي أرض مصر والبالغ عددهم ما يقرب من 5 ملايين مواطن سودانى، وتقديم كافة الخدمات للاجئين، وهو الأمر الذى لايعد جديدا علي مصر وتاريخها.

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