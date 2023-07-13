بكري: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الجوار اتسمت بالحكمة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حياة الشعب السوداني انقلبت رأسا على عقب بسبب الخلافات والمؤامرات التي حيكت ضد بلدهم.

وأكد أن المؤامرات ضد السودان تستهدف الأمن القومي المصري أيضًا، قائلا إن المؤامرة أكبر بكثير مما نتصور، فوفقا للخبراء هناك 3 سيناريوهات لما يجري بالسودان، الأول استمرار الصراع بين الجيش والدعم السريع، ما يؤدي حتما إلى تقسيم السودان وهذا ما نراه على الأرض، من قتل ومذابح وقتل وتجويع واغتصاب ونهب وسلب.



ونوه بكري إلى أن السودان يعاني من غباء بعض الساسة، وسعي البعض إلى السيطرة والهيمنة، دون الوصول إلى قاسم مشترك حده الأدنى حماية الوطن وحفظ حياة الناس وكرامتهم ومعيشتهم، مشيرا إلى انتقال أكثر من 250 ألف شقيق سوداني إلى مصر منذ اندلاع الأزمة السودانية.

وقوف السودان على قدميه

وأشار خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، إلى أن هناك من لا يريد للسودان أن يقف على قدميه، مشيدا بانعقاد مؤتمر دول الجوار مع السودان بالقاهرة.

وأوضح أن السيناريو الثاني بشأن الأزمة السودانية يتمثل في الحسم العسكري لأحد الطرفين، أما الحل الثالث يتعلق بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر دول الجوار اتسمت بالحكمة والحيادية.