كاتب سوداني يكشف عن إصرار الرئيس السيسي على رفض تعدد الجيوش

كشف الهندي عز الدين، رئيس تحرير جريدة المجهر السياسي السودانية، إصرار الرئيس السيسي على رفض تعدد الجيوش داخل اي دولة، قائلا: إن مؤتمر قمة دول جوار السودان المنعقد بالقاهرة، هام للشعب السوداني ويعول عليه الكثيرون في أن يكون فرصة أساسية لإنهاء الحرب في السودان.

تعدد الجيوش داخل الدول

وأضاف رئيس تحرير جريدة المجهر السياسي السودانية: فرصة قمة دول الجوار تلبي تطلعات الشعب السوداني وبما يوافق ما نادى به الجيش السوداني، ويعمل عليه من خلال عملية تنهي تعدد الجيوش والميليشيات في السودان، على أن تكون المؤسسة العسكرية هي القوات المسلحة السودانية فقط.

وأوضح أن الدور المصري هام في إنهاء أزمة السودان، متابعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ظل خلال السنوات الأخيرة، يتحدث كثيرًا عن رفض مصر لتعدد الجيوش ورفضها الميليشيات في الإقليم.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مصر تستضيف في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس.