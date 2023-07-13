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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصر تتحمل الغالبية العظمى من لاجئي السودان

لاجئي السودان
لاجئي السودان

أكد عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، أن مصر تتحمل الغالبية العظمى من لاجئي السودان، بالإضافة إلى إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًّا لأن قضية اللاجئين كبيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

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سياسى: مصر لم تتخل يومًا عن السودان

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لاجئي السودان في مصر: 

 أضاف ميرغني، أن القضايا الإنسانية تتعدى مجرد الطعام والدواء إلى توفير الإمكانيات وأنواع من الخدمات التعويضية، مثل: التعليم، لافتًا إلى أن هناك صعوبة بالغة في الوصول إلى بعض المناطق في السودان، وشددَّ على أن القاهرة اتخذت مسارًا جديدًا وهو قمة دول جوار السودان لتجنب ما قبلها، فقد كانت هناك محاولات دولية وإقليمية، ولكن بطيئة وليس لها تأثير في المواطن.

 

رئيس تحرير جريدة التيار السودانية: المناطق المتأثرة من تداعيات الحرب بالخرطوم تعيش أوضاعًا سيئة للغاية:

 تابع أن المناطق المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة داخل العاصمة الخرطوم تعيش أوضاعًا سيئة للغاية، من حيث غياب المياه والطعام والكهرباء وإغلاق المحال التجارية وعدم توفر مقومات المعيشة البسيطة والضرورية، وبخاصة الذين يتضررون من غياب الأدوية للأمراض المزمنة وما إلى ذلك، فضلًا عن صعوبة التحرك في ظل القتال الموجود الآن.

 أكد أن هناك مناطق أخرى قد لا تكون عرضة للنزاعات العسكرية الأخرى، لكنها تتأثر بها في بقية ولايات السودان، ولكن، لحسن الحظ، فإن هناك تدفقات من بعض المواد عبر الحدود المصرية إلى داخل السودان، وهذه تتطلب أيضًا المزيد من المساعدات الدولية التي يمكن أن توفر بعض المساعدات الحتمية للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها، أما الكميات التي تعبر الحدود في هذه الفترة لا تفي بكل ما هو مطلوب. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز".
 

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