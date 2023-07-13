سياسى: مصر لم تتخل يومًا عن السودان

علق الدكتور أمجد فريد، سياسي سوداني، على استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان، لبحث الأزمة السودانية والخروج من المأزق الراهن، قائلا: إن مصر لم تتخل يومًا عن السودان.

وقال السياسي السوداني، إن دول الجوار تتأثر بما يحدث في السودان، ونتوقع خروج القمة بآليات موحدة تساعد المجتمع الدولي، وحل المشكلة في السودان، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية كانت هناك أكثر من قمة من أجل حل أزمة السودان منذ أبريل الماضي.

الأزمة السودانية

ولفت إلى أن السودان ما يزال يعاني من مشكلات كثيرة، فضلًا عن تدهور الأوضاع الصحة والمشكلات الأمنية التي يشاهدها الشارع السوداني نتيجة الصراعات.

وأكد أن استجابة الدول لهذه القمة دليل على الرغبة في وقف الحرب، متابعا أن حل الأزمة السودانية، يستند إلى التفاهم بين الأطراف في السودان.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز.