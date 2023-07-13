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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سياسى: مصر لم تتخل يومًا عن السودان

الصراع في السودان
الصراع في السودان

علق الدكتور أمجد فريد، سياسي سوداني، على استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان، لبحث الأزمة السودانية والخروج من المأزق الراهن، قائلا: إن مصر لم تتخل يومًا عن السودان.

 

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إطلاق حوار شامل.. رسائل السيسي بقمة دول جوار السودان

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نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان

 

وقال السياسي السوداني، إن دول الجوار تتأثر بما يحدث في السودان، ونتوقع خروج القمة بآليات موحدة تساعد المجتمع الدولي، وحل المشكلة في السودان، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية كانت هناك أكثر من قمة من أجل حل أزمة السودان منذ أبريل الماضي.

 

الأزمة السودانية

ولفت إلى أن السودان ما يزال يعاني من مشكلات كثيرة، فضلًا عن تدهور الأوضاع الصحة والمشكلات الأمنية التي يشاهدها الشارع السوداني نتيجة الصراعات.

 

وأكد أن استجابة الدول لهذه القمة دليل على الرغبة في وقف الحرب، متابعا أن حل الأزمة السودانية، يستند إلى التفاهم بين الأطراف في السودان.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز.

 

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