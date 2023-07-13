رئيس منطقة سوهاج الأزهرية تبحث الاستعدادات النهائية لمراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد اليوم الخميس، الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الاستعدادات النهائية لمراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج والتي من المقرر أن تنطلق بعد غد السبت.

وتابع حمادى، الانتهاء من كل الاستعدادات وتزويد مراكز التصحيح بكل المستلزمات الإدارية والفنية وتوزيع لجان المواد، أكد " حمادى " لرؤساء المراكز على ضرورة المتابعة لكل أعمال التصحيح والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الأعمال بالتنسيق والتعاون مع المنطقة.

واستمع حمادى، من الدكتور أحمد مكى مدير عام العلوم العربية والدينية، والأستاذ شومان محمد أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، إلى إنتهاء رؤساء المواد لخطط أعمال التصحيح مؤكدين لفضيلته على الانتهاء من كل إجراءات إرسال خطابات الندب للمشتركين في التصحيح بالتعاون مع إدارة الامتحانات كما أوضحوا " لحمادى " إعداد قوائم إضافية من المعلمين لتغطية أي طارئ، وفى نهاية زيارته دعا " حمادى " جميع المشاركين في أعمال التصحيح لبذل أقصى الجهد لتقديم صورة مشرفة لمنطقة سوهاج الأزهرية وتحقيق العدالة لجميع أبنائنا الطلاب.

وعقب جولته الميدانية لمراكز التصحيح شارك السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي في لقاء السيد صاحب الفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم ومديرو الامتحانات ورؤساء مراكز التصحيح بالمناطق للاطمئنان على جاهزية مراكز التصحيح والانتهاء من كل الاستعدادات لعملية التصحيح والتي تنطلق السبت المقبل.

وتجدر الإشارة أن مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج تم توزيعها على معاهد الإمام على بن أبى النموذجى الابتدائى فتيات للمواد الثقافية والمواد العربية بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الإعدادى الثانوى فتيات كما تخصيص معهد فتيات سوهاج الإعدادى الثانوى للمواد الشرعية.