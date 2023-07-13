لينا صوفيا تكشف خطواتها الفنية في “شيفت الصبح”

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا، العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وذلك خلال استضافتها في برنامج “شيفت الصبح”، والمذاع على محطة راديو إنرجي 92.1.

وقالت لينا صوفيا، إنها تحب التمثيل والغناء والرقص منذ صغرها، مشيرة إلى أنها فرنسية الأصل وتزورها كل عام للقاء عائلتها، ولكنها مقيمة في الإسكندرية.

وكشفت الفنانة الشابة عن بداية مشوارها الفني من خلال العمل كموديل في الإعلانات أثناء إقامتها في تونس وهي في عمر 4 سنوات، وكان أول دور سينمائي لها في عمر 6 سنوات من خلال المشاركة في فيلم هيبتا.

وأضافت لينا صوفيا، إن كواليس مسلسل كامل العدد كانت لطيفة جدا، خاصة أن معظمهم أطفال في سن قريبة من بعضهم، وأصبحت بينهم صداقات لطيفة.

وأشارت لينا صوفيا إلى أنها من جمهور دينا الشربيني وشريف سلامة، وترغب في أن تكون مثلها مستقبلا، موضحة أن هذا العمل يستحق النجاح بمجهود كل من اشترك في تفاصيله.

وعبرت لينا صوفيا عن أمنيتها للتمثيل خارج مصر وتكون سفيرة لبلدها موضحة:" زي ما محمد صلاح مفرحنا عاوزة أحقق ده في مجالي".

نبذة عن لينا صوفي

ممثلة مصرية مغربية فرنسية شابة، تجيد عدة لغات ويمكنها التمثيل بها؛ وهي العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية.

اشتهرت منذ طفولتها بأدوارها في العديد من الأعمال، من بينها هيبتا-المحاضرة الأخيرة للمخرج هادي الباجوري، وشاركت في مسلسلات عدة مثل هذا المساء (رمضان 2017) للمخرج تامر محسن، ومسلسل بالحجم العائلي (2018) للمخرجة هالة خليل، وغيرها من الأعمال.

وخارج مصر، شاركت لينا في بطولة فيلم الإثارة Story للمخرج الفرسي/المغربي جيروم كوهين أوليفر.