علي الحجار يتغنى بعمرو دياب.. أيقونة وفخر لينا (فيديو)

أشاد الفنان علي الحجار، بالمطرب عمرو دياب، قائلا: “عمرو دياب فنان سابق عصره بأحسن صورة”، مضيفا: "رغم أني مش من سميعة عمرو دياب لكن عمرو دياب فخر ليا كمصري أنه المطرب المتربع على عرش الغناء في المنطقة العربية كلها".

وأكد علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد: "عمرو دياب وعادل إمام بالنسبة لي أيقونة كبيرة لأنهم مصريين ما زالوا متربعين على عرش الفن المصري في الوطن العربي".

أتابع جميع الأغاني والمهرجانات

وأوضح أنه يتابع جميع الأغاني والمهرجانات ولكنها ليست مزاجه في الاستماع، لافتا إلى أن المطربين الذين يستمع لهم وفق مزاجه الفني هم محمد منير ومحمد الحلو.



وعلى جانب آخر أكد الفنان علي الحجار، أن الصياغة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بالاستحواذ على مشروعه وتغيير اسمه هو عودة الحق له، قائلا: "الصياغة لهذه الأزمة أن حقي يرجع لي ويطلعوا يقولوا ده مشروعي ولو مدحت صالح أو خالد داغر عرفني انه هيعمل حاجة زي كده كنت هكلمه واقوله أنت عارف أن ده مشروعي".

وأوضح علي الحجار، أنه لم يعلم تفاصيل مشروع الأساتذة إلا بعد إعلان في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن خالد داغر كلمه وقالي تعالى نتفاهم مضيفا: "خالد داغر قالي ده مشروعنا كلنا.. قلت له لا يا خالد ده مشروعي وحلمي مش مشروعنا كلنا".

وتابع علي الحجار، أن : "حلمي كان الدولة تنفذه المشروع لان مش هينفع قطاع خاص مش هيقدر ينفذه، كنت أتمنى مدحت صالح يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروع الأساتذة، وما حدث ليس توارد أفكار بنفس أفكاري وكلامي"، معبرا عن أمنيته ألا يصل الموضوع للقضاء.