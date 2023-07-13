ضبط سارق بالشرقية

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بسرقة جهاز لاب توب، وجهاز أى باد من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" وبتصرفه فى المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبإرشاده أمكن ضبط الأخيرين، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

بينما نجحت قوات الأمن من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة للقيام ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.

وبحوزتهما 3 مفاتيح سيارات مصطنعة، بعض الأدوات، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية"، صاحبى مخزنين للخردة ، مقيمان بمحافظة القليوبية.

وعقب استهدافهما أمكن ضبطهما، والعثور داخل مخزن خاص بأحد المتهمين على أجزاء من السيارات المستولى عليها، أدوات تستخدم فى تقطيع السيارات، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع أجزاء السيارات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بطلب المساعدة فى إنقاذ سيدة مسنة لتعثرها داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وقد تقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

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