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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مبادرة "طبلية مصر" ينهي الموسم الأول بمتحف الحضارة 

مبادرة طبلية مصر
مبادرة طبلية مصر

شهد متحف الحضارة ختام الموسم الأول فبراير - يونيو 2023 من  مبادرة "طبلية مصر"، لإحياء الأكلات الشعبية المصرية،  وسط إقبال كبير  من جمهور الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات و عشاق التراث المصري والمهتمين به.

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متحف الحضارة يحتفل  بذكرى مرور عامين على افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية

وكان  متحف  الحضارة قد أطلق  في 19 فبراير الماضى   مبادرة  تحت شعار “طبلية مصر”، لحماية التراث الشعبي من المأكولات واحتفاءا وإحياءا للموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي لحمايته من الاندثار،    وذلك عبر مجموعة ورش فنية ومنصات لعرض الأطعمة المصرية التراثية لتسليط  الضوء عليه سعيا لتوثيقها لدى اليونسكو كونها تراثا مصريا أصيلا غير مادى.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الاحتفالية بكلمة رحب خلالها بالضيوف، مؤكدا على حرص المتحف على احتضان هذه المبادرات التي تلقي الضوء على التراث المصرى والحضارة المصرية، والتي تلعب دورا هاما في رفع الوعي الثقافي والأثري ولتسليط الضوء بشكل خاص على الموروثات المصرية الغنية بالعديد من الأطعمة التراثية والأكلات المتوارثة منذ آلاف السنين 

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن المتحف بدورة يسعى إلى إمكانية توثيق تراث الطعام المصري لدي اليونسكو كونها تراثا مصريا أصيلا غير ماديا.

كما قالت الدكتورة سحر عبدالرحمن، مسئولة المبادرة ومدير مكتبة المتحف القومي للحضارة، أن أنشطة مبادرة طبلية مصر خلال الموسم الأول فبراير - يونيو 2023

تضمنت مجموعةندوات وورش للتثقيف و التوعية ألقاها لفيف من علماء و اساتذه أكاديميين في جميع التخصصات التي تخدم أهداف المبادرة.

وتقديم وجبات من الاكلات الشعبية من خلال اشهر المطاعم المتخصصة.

كما قامت أيضا بعرض نتائج المبادرة فى الموسم الاول من زيادة الوعى والاهتمام بمفاهيم المبادرة عبر وسائل الاعلام المرئية ، المسموعة والمقروءة بنسبة 40% من المجتمع المصرى داخل نطاق القاهرة الكبرى والمنيا و الاسكندرية من خلال من عينات مختارة من البقالين ،الطهاة

كما تضمن الحفل  تكريم السادة  المشاركين فى المبادرة من الاساتذة والمحاضرين على مشاركتهم للمتحف فى إنجاح المبادرة والعمل على توثيق الأكلات التراثية المصرية  .

ومن المستهدف فى محاور الموسم الثاني من  أنشطة مبادرة طبلية مصر خلال الموسم الثانى ٢٠٢٤,٢٠٢٣ ، اتخاذ عدة قرارات تساهم في توثيق الاكلات المصرية والاستدامة للمطبخ المصري، كما تضمنت الاحتفالية أيضا عرض فنى موسيقى  فرقة الجميزة للتراث الشعبى بقيادة الفنان ناصر النوبى والمطربة ريم سويلم.

 

الجريدة الورقية