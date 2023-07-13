القومي للطفولة والأمومة و يونيسف مصر يناقشان خطة العمل السنوية المشتركة

استقبلت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، السيد جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، لمناقشة خطة العمل المشتركة لتنفيذ أنشطة خاصة بحماية الطفل ودعم منظومة الحماية على المستوى الوطني وتعزيز التعاون فيما يخص تقديم الخدمات والدعم اللازم للأطفال المعرضين للخطر.

أعربت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الجانبين على مدار فترة طويلة قدمت فيها منظمة يونيسف الدعم الكامل لأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل إعلاء المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت أمين عام المجلس أن خطة العمل السنوية تتضمن العديد من المحاور والتي تأتي في إطار تنفيذ أنشطة متعددة تهدف إلي تأمين "حياة كريمة" للأسرة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

القومي للطفولة

كما وجهت "عثمان" الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي لجهودها الحثيثة لتسهيل و تعزيز التعاون مع الجهات الأممية والمانحة والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن جانبه أكد السيد جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر على استمرار التعاون والدعم للحكومة المصرية ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم كافة البرامج التي تستهدف حماية وتمكين الطفل في جمهورية مصر العربية.