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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للطفولة ومجلس القبائل والعائلات المصرية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون

إيمانا بتعزيز و حمايه الأم والطفل المصري وتحت شعار "مبادرة وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكافة المحافظات المصرية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية للتعاون لتنفيذ مبادرة تمكين الطفل المصري والتي تنفذ من خلال المبادرة القومية دوى لتمكين الفتيات تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لرفع الوعي بكافه قضايا الطفولة والأمومة بالمحافظات المصرية لاسيما المحافظات الحدودية.

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القومي للطفولة والأمومة يشارك في مؤتمر مصر للأمن السيبراني

 

 ومن المزمع أن تكون أولي محافظات المبادرة  ( شمال سيناء - أسوان - مرسى مطروح ) وسيتم إستكمال تنفيذ المبادرة بباقى المحافظات .

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