بحث خطة القطاع العلاجي لحصول المستشفيات النموذجية على اعتماد GAHAR

استعدادا لدخول التأمين الصحي الشامل…

بحث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، خطة مشتركة خلال المرحلة القادمة، لتأهيل المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي للحصول على التسجيل والاعتماد وفقا لمعايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، وذلك اتساقا مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وفقا لأعلى مستويات الجودة، والدعم الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك باللقاء، الدكتورة/ آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور/ وائل الدرندلي، عضو مجلس الادارة، والدكتور/ محمد نادي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة عزة عبد العزيز، مسئول المستشفيات النموذجية بالقطاع العلاجي، بحضور ممثلي إدارات: التسجيل والاعتماد، المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدعم الفني للمنشآت الصحية.

أكد الدكتور/ أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال الاجتماع على أهمية وضع خطة زمنية تراعي فيها مدي جاهزية المنشآت الصحية التابعة للقطاع لتطبيق معايير الاعتماد وخصوصية كل منشأة، مع وضع أولوية للمنشآت التي يمكن أن تساهم في الالتزام بمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والاحتياجات الاستراتيجية لخدمات الرعاية الصحية بالمنظومة.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالدور الهام الذي تقوم به مستشفيات القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان بما تمتلكه من إمكانيات هائلة، مؤكدا استعداد الهيئة لتذليل كافة العقبات الخاصة بالتسجيل والاعتماد.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مختلف الخدمات التي تقدمها فرق العمل بالهيئة للتعاون والمشاركة بخبراتها في تأهيل المستشفيات لتطبيق معايير الجودة سواء من خلال الدعم الفني للمنشآت الصحية، أو البرامج التدريبية التي يمكن تصميمها وفقا لاحتياجات كل مستشفى وبما يراعي خصوصيتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ، ايمانه بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إحداث نقلة حقيقية في مجال الجودة بمنظومة الصحة المصرية، واستعرض الجهود التي اتخذها القطاع العلاجي لرفع كفاءة التشغيل لجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير نموذج العمل، إلى جانب ما تم انجازه في تجربة المستشفيات النموذجية، مؤكدا انعكاس ذلك على أداء فرق الجودة في المواقع المختلفة واستعدادها التام للانطلاق في رحلة الاعتماد بالتعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وحول الملامح الرئيسية لخطة تأهيل المستشفيات للتسجيل والاعتماد، أضاف رئيس قطاع الطب العلاجي أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي يصل عددها إلى 350 مستشفى على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الأولى من الجاهزية تتضمن 40 مستشفى من المستشفيات الحديثة التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها وتطويرها طبقا لمعايير GAHAR، من بينها: حميات قنا، ومنوف، والزقازيق، ودمياط، والمحلة، على أن يتم تأهيل 40 مستشفى كل 6 شهور، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين قطاع الطب العلاجي وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية للبدء الفوري في العمل على رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على تنفيذ برامج التأهيل.