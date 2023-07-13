الرئيس: قمة اليوم تؤكد الدور المحوري لدول الجوار في حل الأزمة السودانية (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أكد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوارًا جامعًا للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني .

وأضاف خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أن البيان الختامي تضمن الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل لحل شامل للازمة السودانية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للازمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني، على أن تعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة التالية لدور جوار السودان.

وواصل أن اعتماد البيان الختامي لقمة دول الجوار، موجهًا الشكر لرؤساء الدول والحكومات المشاركين بأعمال القمة، معربًا عن تقديره أن اجتماع اليوم وجه رسالة واضحة أن لدول الجوار دورا محوريًا في حل الأزمة القائمة وتقديم يد العون للأشقاء في السودان في هذه اللحظة التاريخية.

تفاصيل قمة دول جوار السودان

وانطلقت أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وتبحث اليوم الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".

ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.