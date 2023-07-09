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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضو اتحاد الكرة : التحكيم الإفريقي يسير بالمجاملات

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

صرح  إيهاب الكومي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري أن التحكيم الإفريقي مازال بحاجة للتطوير في الفترة المقبلة.

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تحدث الكومي في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "كنا نثق في المنتخب الأولمبي وأنه سيتوج باللقب، تغلبنا على المنتخب المغربي وديًا مرتين قبل البطولة".

 

أشار "الضغوط الجماهيرية كانت كبيرة على اللاعبين خلال المباراة ولكننا حققنا الهدف المنشود بالوصول للأولمبياد المقبلة، هذا الجيل يملك قوة وعزيمة وإصرار قادرين على تعويض ما ينقصهم من مهارات عن المنتخبات السابقة".

 

أردف "أرفض التعليق على الحكام، ولكن التحكيم الإفريقي مازال يسير بالمجاملات والخوف من أصحاب الأرض".

 

تابع "كرة القدم تقدمت على مستوى اللاعبين في إفريقيا ونتمنى ان مستوى الحكام يتطور مع وجود لجنة حكام جديدة خلال الفترة المقبلة ".

 

اتم الكومي تصريحاته "الحكم بشر يخطئ في قرار يتم اتخاذه بكسر من الثانية، ولكن حكم الفيديو عليه عتاب، جاب زاوية واحدة لكرة الطرد ولو شوفناها من زوايا تانية مكنتش هتوصل للطرد".

موعد وصول بعثه منتخب مصر الاولمبي 

  تصل بعثه منتخب مصر الاولمبي مساء غد الأثنين في تمام الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت القاهرة .

 

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