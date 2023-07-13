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الخميس 13 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مدرب كرة قدم يغتصب أطفالًا من ذوي الهمم| شاهد

المدرب كاميلو هورتادو
المدرب كاميلو هورتادو كامبوس

فضح هاتف محمول، مدرب كرة قدم شهير يغتصب 10 أطفال، وهما فتيانًا فاقدين للوعي ، وألقت الشرطة الأمريكية القبض على المدرب كاميلو هورتادو كامبوس، بعد العثور على مقاطع فيديو ظهر فيها يغتصب فتيانًا. 

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المدرب كاميلو هورتادو كامبوس

ونسى كامبوس، هاتفه في مطعم، اضطر العاملون إلى فتح الهاتف لمعرفة صاحبه الحقيقي لإعادته له، لكن ما وجدوه كان صادم، إذ عثروا على عشرات مقاطع الفيديو وصورًا أطفال من ذوي الهمم  وهو يعتدي عليهم. 

 

اتصل عاملون المطعم ، بالشرطة على الفور ، وتم تسليم هاتف كامبوس لهم، الذي أظهر مقاطع له وهو يغتصب صبية من ذوي الهمم ، تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 17 عامًا، وهناك ما لا يقل عن 10 ضحايا . 

 

,اشار المحققون إلى أن الضحايا  ربما لا يعرفون حتى أنهم تعرضوا للاغتصاب ، بسبب كونهم في حالة فقدان للوعي تماما، واحتجزت الشرطة الأمريكية "كامبوس" .

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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