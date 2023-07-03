حقوق ومزايا ذوي الهمم في الجامعات المصرية

يتمتع ذوو الهمم بمميزات كثيرة وفق ما حدده قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" والذي يعد من أهم القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووضعت هذه الفئة فى أولويات الحكومة وقدمت لهم كافة أشكال الدعم اللازمة.

ومن المزايا التي يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة، هي ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، بالإضافة إلي تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

وكما التزامت الحكومة وفق القانون بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة.

وتم افتتاح مركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والذي يعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية.

مركز الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس





ولذوي الهمم حقوق ومزايا داخل الجامعات المصرية وهي:

- ضمان استخدام الأشخاص ذوى الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.

-دمج ذوي الاحتياجات الخاصة فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

-ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا.

-يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى (%50) من درجات الثانوية العامة.

-اجتياز الطلاب ذوي الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به في هذا الشأن.

-إعفاء ذوي الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي.

-وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها و ظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.

-إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.