الأوقاف تعلن أسماء ذوي الهمم المتأهلين للتصفية الأولية بالمديريات

أعلنت وزارة الأوقاف، من لهم حق دخول الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية للمتقدمين في فرع ذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا) ، كلٌّ بمديريته ، وذلك يوم 16/ 7/ 2023م الساعة العاشرة صباحًا وهم:



1. ‏أحمد محمود أمين راضي ‏ البحيرة

2. شادي فوزي السيد عشري الإسكندرية

3. معاذ محمد عبد المنعم سليم الإسماعيلية

4. أنس صبحي عبد اللطيف إبراهيم مصطفى الإسماعيلية

5. مصطفى سعيد عبد الباقي عبدربه أسوان

6. وليد رضوان علي عبد الراضي أسيوط

7. خالد عبد الرضي الأمير محمد الأقصر

8. إسراء العزب حسين الأقصر

9. محمد على نافع شحات الأقصر

10. محمد صبري عبد المنعم سليمان عتمان البحيرة

11. محمد شعبان محمد عبد الونيس يحيى البحيرة

12. محمد جمال عبد العظيم محمد شعبان بني سويف

13. وائل أحمد عبد الحميد علي بني سويف

14. أحمد أسامة السيد حسين الجيزة

15. محمد خلف الدردير عبد الموجود الجيزة

16. أحمد محروس عبد الغفار الجيزة

17. عبد الرحمن محمد حماد على الجيزة

18. محمد أحمد عطية الشربيني الدقهلية

19. فاطمة قاسم علي التابعي الدقهلية

20. عبد الله صبحي صالح توفيق الدقهلية

21. عصام الدين إسماعيل محمد مصطفى سوهاج

22. محمد عبد الكريم كامل عطية الشرقية

23. مصطفى محمد السيد إبراهيم الشرقية

24. عبد الله مصطفي سليمان الشرقية

25. محمد عطية محمد عطية الشرقية

26. محمد عطية محمد مرسي مصطفى الشرقية

27. أحمد عبد المحسن عطية عبد الفتاح رصد الغربية

28. أسماء سيد عيد مسعود عبد النبي الفيوم

29. إيمان فريد سيد عبد العال الفيوم

أسماء الناجحين



30. حسين محمد صلاح الدين عبد المنعم القاهرة

31. محمد عماد الدين خطاب محمد القاهرة

32. مصطفى سيد محمد أحمد القاهرة

33. عمر عبد العزيز السيد الجزار القليوبية

34. محمد مسعد محمد عبد الله القليوبية

35. عبد الله عطا الطوخي حسانين القليوبية

36. هاني عبيد أحمد سيد قنا

37. عبد الحي عبد المنعم عبد الحي محمود قنا

38. محمد فؤاد محمد السعيد كفر الشيخ

39. هاني رأفت محمد زكي عوض كفر الشيخ

40. علاء محمد محمد دسوقي كفر الشيخ

41. أنور أحمد أنور محمد كفر الشيخ

42. أحمد عيد صابر سليمان يوسف كفر الشيخ

43. آية عبد المنعم أبو اليسر عشبية كفر الشيخ

44. زينب عبد المنعم أبو اليسر عشبية كفر الشيخ

45. أحمد فتحي عبد العليم السنتريسي المنوفية

46. أحمد إبراهيم عبد الفضيل إبراهيم علي المنوفية

47. يوسف محمد محمد العبد المنوفية

48. أحمد عبد الناصر خليل إبراهيم المنوفية

49. محمد أحمد سيد محمد الوادي الجديد

