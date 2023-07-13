الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بدائل كولر لحل أزمة مروان عطية.. 3 لاعبين على الطاولة

كولر
كولر

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن توفير عدة حلول للأزمة التي يقع بها قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، وذلك بعد تأكد غياب مروان عطية لوفاة والده صباح اليوم الخميس.

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وتأتي أزمة وسط ملعب الأهلي بعدما لم يتأكد مشاركة أليو ديانج بسبب الإيقاف من قبل الفيفا بسبب أزمة مستحقاته مع وكيله، رغم تسديدها ولكنه ينتظر إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية المشاركة.

 

بدائل كولر لحل أزمة وسط الملعب

يتبقي أمام المدرب السويسري مارسيل كولر 3 حلول لتعويض غياب مروان عطية وأليو ديانج كالآتي:

اللاعب الجزائري أحمد القندوسي والشاب أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشة

ولعل الثنائي الأقرب للمشاركة في لقاء اليوم هم القندوسي وقفشة مالم يتم تأكيد مشاركة ديانج.

 

تشكيل الأهلي المتوقع بعد غياب مروان عطية

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: أحمد قنوسي – مجدي قفشة - نبيل كوكا

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا

 

غيابات الأهلي عن مباراة القمة

مصطفي مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف لأسباب فني

شادي حسين وأيمن أشرف للرحيل عن الفريق

كريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي والسولية

بجانب الثنائي الغير مؤكد مشاركتهم من عدمها وهما: أليو ديانج بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها من الفيفا وينتظر إخطار رسمي لأحقية المشاركة.

ومروان عطية الذي تلقي خبر وفاة والده صباح اليوم الخميس.

 

 

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