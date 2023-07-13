كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل القمة أمام الزمالك

يحشد الأهلي أسلحته من أجل تعزيز التفوق في لقاء القمة 127 أمام الزمالك بعد موسم استثنائي شهد العديد من الإنجازات والبطولات للفريق الأحمر.

وضمن الأهلي التتويج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه وبعد غياب موسمين كاملين بجانب أن الفريق الأحمر حقق هذا الموسم أيضاً لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين.

وتأجل استلام درع الدوري إلى مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم 19 يوليو الجاري بناء على الاتصالات التي تمت بين مسؤولي الأهلي ورابطة الأندية خلال الساعات القليلة الماضية.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مطولة مع لاعبيه قبل بداية الإعداد لمباراة القمة وحذرهم من التهاون في هذا اللقاء وطالب بضرورة استمرار الانتصارات وتأكيد التفوق أمام المنافس التقليدي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، ولم يعرف الفريق الأحمر طعم الهزيمة هذا الموسم في بطولة الدوري التي حسمها قبل 5 مباريات من نهاية مشواره.

وشهدت التدريبات الأخيرة حضور محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الذي اجتمع مع لاعبي الفريق والجهاز الفني وهنأهم باستعادة لقب الدوري واستكمال الموسم التاريخي الذي شهد حصد كل البطولات.

الخطيب يحفز اللاعبين

وطالب الخطيب لاعبيه بمواصلة إسعاد جماهيرهم بتحقيق الفوز بلقاء القمة وتعزيز التفوق هذا الموسم كما شهد المران حضور وليد سليمان نجم الفريق السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين من أجل مؤازرة زملاءه.

ويغيب عن الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة بخلاف الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذين لم تكتمل جاهزيتهما بعد إصابة الرباط الصليبي كما يغيب أيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول.

ويقود الوسط مروان عطية وبجواره محمد مجدي (أفشة) وأليو ديانج أوأحمد قندوسي مع ثلاثي الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا).

ويملك كولر العديد من الأوراق الرابحة مثل محمد شريف وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح.

ويترقب الأهلي الحصول على الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي (فيفا) لمشاركة ديانج بعد سداد الغرامة المالية الموقعة لصالح مدير أعماله السابق وصدر في حقه قرار من لجنة الانضباط بإيقافه لمدة 6 أشهر.