الأهلي والزمالك.. أرقام مثيرة تشعل "قمة التحدي"

تتجه الأنظار في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس إلى استاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك المؤجل من الجولة 31 للدوري الممتاز في القمة 127.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز بعدما وصل إلى 75 نقطة ، وحقق 23 فوزاً وتعادل 6 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة كما أنه صاحب أقوى هجوم بالدوري بتسجيل 54 هدفاً وأيضاً أقوى دفاع باستقبال 7 أهداف فقط.

ولم تهتز شباك الأهلي في الدوري خلال آخر 11 مباراة كما أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة منذ يوم 11 مارس الماضي بالدوري.

ووصلت معنويات الأهلي ولاعبيه إلى السماء بعد حسم اللقب رسمياً عقب الخسارة التي تلقاها بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين الماضي.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات أخرى في جدول الدوري أمام المقاولون العرب ثم حرس الحدود ثم بيراميدز والمصري البورسعيدي ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني يسعى لاستكمال تفوقه وحسم النقاط الثلاث بعدما تغلب على الزمالك مرتين الأولى في كأس السوبر بالإمارات بنتيجة 2-0 والثانية في الدور الأول للدوري بنتيجة 3-0.

في الوقت الذي يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة، وحقق الفريق الأبيض 17 فوزاً وتعادل 8 مرات وتلقى 7 هزائم وسجل 49 هدفاً واستقبل 30 هدفاً.

انتفاضة الزمالك

وانتفض الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وحقق 4 انتصارات متتالية بالدوري على حساب الطلائع وغزل المحلة والاتحاد السكندري وفيوتشر.

ويعيد أوسوريو في أول لقاء قمة له المدرسة اللاتينية مجدداً لمباريات القمة بعد تجارب محدودة مع الثلاثي البرازيلي مع الزمالك وهم كارلوس عام 1990 وكابرال موسم 2002-2003 وأيضاً موسم 2004 – 2005 وفييرا في دوري أبطال أفريقيا 2012 بخلاف الأوروجوياني لاسارتي مع الأهلي موسم 2018 – 2019.

صراع تهديفي بين زيزو وكهربا

ويدور صراع تهديفي بين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الذي سجل 12 هدفاً ويحتل وصافة هدافي الدوري هذا الموسم بينما يعول الأهلي على قدرات محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف هداف الفريق في الدوري برصيد 9 أهداف.

القيمة التسويقية للأهلي والزمالك

وعلى صعيد القيمة التسويقية، يتفوق الأهلي إجمالاً برصيد 29.6 مليون يورو مقابل 19.83 مليون يورو للزمالك بينما يبقى زيزو الأعلى تسويقياً بين لاعبي الفريقين بواقع 5 ملايين يورو متفوقاً على ديانج الذي تبلغ قيمته التسويقية 4.5 مليون يورو.