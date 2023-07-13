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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عابد: كلمة السيسي بـ "قمة دول جوار السودان" تأكيد على الخروج بحلول للأزمة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم  في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أكدت دعم مصر لدولة السودان الشقيقة من خلال تقديم كل المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

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وأشاد عابد، في تصريحات صحفية له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة جوار دول السودان، مؤكدًا على القيادة السياسية دائما تعمل على تشكيل آليات اتصال لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للمناطق الأكثر احتياجًا في السودان.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر تربطها علاقات تاريخية مع السودان علاوة على علاقتها الجيدة بدول الجوار مما سيعمل على الوصول إلى حل شامل للوضع في السودان.

وتابع النائب علاء عابد، أن الدول المشاركة ف قمة دول الجوار السوداني لها مصالح مشتركة للوصول إلى حل للأزمة السودانية،  مشيرًا إلى أن هذه القمة تهدف توحيد الرؤية لحل الأزمة السودانية.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن مصر لن تسمح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة، كما ستطالب الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، مؤكدًا على أن هذه القمة تعقد في لحظة تاريخية فارقة.

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علاء عابد: هدفنا هو التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب المصري

 

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