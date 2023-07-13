السيسي: التدهور الحاد للوضع الإنساني بالسودان يتطلب وقف العمليات العسكرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التدهور الحاد للوضع الإنساني، والتداعيات الكارثية للأزمة السودانية تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، ومؤسسات الدولة؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر قمة دول جوار السودان، عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن فداحة هذه الأزمة الخطيرة تتطلب معالجة جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني، مشيدًا بالجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضعٍ اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة.

وطالب الرئيس، أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي أُعلنت في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان الذي عقد خلال شهر يونيو 2023، من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررًا من التبعات السلبية للأزمة، بما يعزز قدراتها على الصمود ويرففع المعاناة عن كاهل الفارين من النزاع إلى دول الجوار.