هاكر يحول المكالمات الدولية إلى محلية باستخدام معدات متطورة

أوقفت الشرطة القضائية لمدينة طنجة بالمغرب مشتبها به لتورطه بقرصنة الاتصالات الهاتفية بهدف تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الدولية إلى محلية، ووفق روسيا اليوم.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي أن التحقيق الأولي يبين أن المشتبه به استغل معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، قبل أن تقود التحقيقات إلى تحديد هويته وتوقيفه.

وأوقف المشتبه به البالغ من العمر 26 سنة، حيث ذكرت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش داخل منزله أسفرت عن حجز 471 شريحة هاتفية وطنية و58 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و52 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية مستعملة في الجريمة.

وعلى إثر ذلك، وضع الهاكر المشتبه به رهن الحجز المؤقت على ذمة التحقيق القضائي لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاطه والكشف عن كافة "الأفعال الإجرامية المنسوبة له"، مثلما أورده نفس الموقع.