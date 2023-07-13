الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المالية نكشف هدف إعفاءات شركات الدولة من الضرائب (فيديو)

رامي يوسف مساعد
رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية

كشف  رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن سبب  قانون إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة.

txt

معيط: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يُحفِّز الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة

مجلس النواب وافق على المشروع 


وقال رامي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، مساء الأربعاء ، أن مجلس النواب وافق على المشروع ،  معقبا:"نستهدف تفعل الحيادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار",

وأضاف رامي يوسف:" بعض المستثمرين الأجانب قد يحجموا عن الدخول إلى مصر في بعض الأنشطة بسبب وجود مزايا لبعض شركات الدولة واعفائها من الضرائب  بما يؤدي إلى عدم وجود منافسة حرة ".

وتابع : "عنصر الضرائب أصبح محايد بين كل الجهات والجميع يدفع الضرائب، والمنافسة هو مجال العمل  في السوق و القانون تم اعتماده من مجلس النواب ويذهب لرئيس الجمهورية للتصديق ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية ".

مواد متعلقة

معيط: إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يُحفِّز الاستثمار ويضمن المنافسة العادلة

معيط: الضرائب حققت 1.1 تريليون جنيه إيرادات وعجز الموازنة 6.2 %

الضرائب تنفي اعتماد برامج أو شركات وسيطة لإرسال الفاتورة الإلكترونية

الحوار الوطني.. شريف منير يقترح إعفاء المنتج المسرحي من جميع الضرائب
الجريدة الورقية