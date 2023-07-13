المالية نكشف هدف إعفاءات شركات الدولة من الضرائب (فيديو)

كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن سبب قانون إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة.

مجلس النواب وافق على المشروع



وقال رامي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، مساء الأربعاء ، أن مجلس النواب وافق على المشروع ، معقبا:"نستهدف تفعل الحيادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار",

وأضاف رامي يوسف:" بعض المستثمرين الأجانب قد يحجموا عن الدخول إلى مصر في بعض الأنشطة بسبب وجود مزايا لبعض شركات الدولة واعفائها من الضرائب بما يؤدي إلى عدم وجود منافسة حرة ".

وتابع : "عنصر الضرائب أصبح محايد بين كل الجهات والجميع يدفع الضرائب، والمنافسة هو مجال العمل في السوق و القانون تم اعتماده من مجلس النواب ويذهب لرئيس الجمهورية للتصديق ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية ".