طعنة في الصدر تُنهي حياة صاحب مقهي إفريقي على يد سائق البساتين

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، في القبض على المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى إفريقى، طعنا بسكين، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة البساتين.

طعنة في الصدر أنهت حياة صاحب مقهي إفريقي علي يد سائق بالبساتين

وقد كشفت التحريات الأولية أن المتهم سائق "توك توك"، وكان يسير بمركبته أمام المقهى فاصطدم بـ"منقد الفحم" فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باخراج سكين من ملابسه وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كشف غموض العثور علي جثة شخص بشبين القناطر

في واقعة أخري ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، كشف غموض العثور علي جثة شخص عثر عليه غارقًا فى أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقلها الى مستشفى شبين القناطر القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إخطارًا يفيد ورود إخطار من المستشفى بوصول جثة مجهولة لشخص فى العقد الرابع من العمر متوفى إثر تعرضه للغرق فى إحدى المجاري المائية بقرية عرب الحسانية دائرة المركز.

وقد انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص غارقة في أحد المجاري المائية دائرة المركز، وأن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور معه على أي متعلقات تثبت شخصيته، تم نقل الجثة للمستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.