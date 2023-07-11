السيطرة على حريق شقة سكنية في القاهرة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة المطرية، دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات االنجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال والفحص تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق السادس في عقار مكون من 11 طابقا، وتم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وأُجريت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وبالفحص تبيّن أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر في الأوراح أو إصابات، وتواصل الأجهزة الأمنية الكشف عن سبب إفتعال الحريق، وتحررر محضرالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

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