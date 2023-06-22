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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

عبدالرحمن حسني يكشف حقيقة تصنت تطبيقات الهاتف المحمول علي مستخدميها

بوابة الوفد الإلكترونية

قال عبدالرحمن حسني، الخبير التقني، إن كل مستخدم يعطي الصلاحيات التي يراها مناسبة للتطبيق، موضحا أن تطبيق “واتس آب” يتم إعطائه صلاحية الوصول للميكروفون والكاميرا وجهات الإتصال وألبوم الصور.

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أضاف عبدالرحمن حسني خلال تصريحات تلفزيونية ، أن المستخدم بعد ذلك يبحث بداخل التطبيق ليعرف هل التطبيق ملتزم بالصلاحيات التي أعطاها له المستخدم أم لا.

 

إعطاء الصلاحية للتطبيق وتعديلها

 

 وأردف عبدالرحمن حسني الخبير التقني أنه بإمكان المستخدم إعطاء الصلاحية للتطبيق وتعديلها، لافتا إلى أن التطبيق يفعل ذلك لمصلحته في الحصول على المعلومات وأسرار المستخدم للوصول إلى منافع لتقدم له مواقع للشراء والاستهلاك والمنتجات التي يريدها.

 

وأكد على أن المستخدم هو الذي يستطيع التحكم في التطبيق وليس العكس، لافتا إلى ضرورة مراجعة التطبيقات وتفعيلها حسب ما يريد المستخدم.

عبدالرحمن حسني يكشف حقيقة تصنت تطبيقات الهاتف المحمول علي مستخدميها

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