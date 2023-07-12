الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لمسابقة إيفاد قراء رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الأولى من المرشحين للتصفية النهائية في مسابقة إيفاد قراء شهر رمضان 1445هـ /2024م، وذلك بعد انتهاء المراجعة والتدقيق لكل المتسابقين، وسنعلن لاحقًا موعد الاختبار النهائي وسيكون شفويًّا، وهم:



1. أحمد شحاتة فوزي شحاتة المنوفية

2. السعيد فتحي السيد سعيد علي دمياط

3. إسلام أحمد جاد الرب محمد علي القاهرة

4. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة

5. أيمن عادل مصطفى عبد الحفيظ محمد الشرقية

6. زين عبد الملك زين سابق القليوبية

7. السعيد فيصل طلبة محمود سيد أحمد الدقهلية

8. محمد عبد السميع حسن حمادة المنيا

9. فرج عبد الشكور أحمد خليف الغربية

10. محمد إسماعيل نور الدين عطية الشرقية

11. هاشم حسين محمد جاد الله أسيوط

12. محمد عبد النبي أحمد رداد الغربية

13. محمد طه كامل محمد الإسماعيلية

14. محمد أشرف محمد السيد سعيد المنوفية

15. محمد محمود المتولي السعيد الدقهلية

16. ضاحي محمد إسماعيل علي المنيا

17. محمد حسن حسين حسن سوهاج

18. صفيان محمد فرحان محمد أسيوط

19. عزام عبد الله موسى عبد الرحمن الفيوم

وسننشر تباعًا أسماء المجموعات الأخرى المرشحة للتصفية النهائية.





الأوقاف تطلق الدورة التدريبية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند

انطلقت اليوم أولى فاعليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند بمحاضرتين عن بُعد، المحاضرة الأولى للدكتور عطا عبد العاطي السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون، والمحاضرة الثانية للدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق، وقدم للمحاضرتين الدكتور/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.



وقد وجه الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري الكاندي رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند الشكر والامتنان على هذه الدورة التي تقام برعاية وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها في نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل أنموذجًا رائدًا لتقارب الثقافات والتعاون الدولي في سبيل خدمة الإسلام والبشرية جمعاء، وأن هذه الدورة فرصة لا تنسى لتوسيع آفاق المعرفة وتطوير الفكر الإسلامي الحديث، كما تسهم في إرساء روابط التعاون والتواصل بين جامعة مركز الثقافة ووزارة الأوقاف، وتتيح لمائة طالب من طلاب الجامعة الاستفادة من هذه الدورة المهمة والتي تحمل موضوع: "قضايا تجديد الفكر الإسلامي".