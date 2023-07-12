شروط التقديم في مسابقة الإدارة الإشرافية بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية (مدير إدارة -مفتش دعوة ) من بين العاملين بالأوقاف بالشروط التالية:



شروط التقدم للوظيفة



1. أن يكون المتقدم لوظيفة مدير إدارة شاغلًا للدرجة الأولى.

2. أن يكون المتقدم لوظيفة مفتش دعوة شاغلًا للدرجة الأولى أو الثانية.

3. أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات.

4. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

5. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والمقابلة الشخصية.

6. أن يكون حسن السير والسلوك .

7. علمًا بأن مجرد التقديم في المسابقة يعد بمثابة إقرار بقبول العمل في المكان الذي به عجز بأي مديرية أو إحدى إداراتها الفرعية على مستوى الجمهورية، وحال اجتيازه بنجاح يتم توزيعه على المكان المحدد وإخلاؤه إداريًّا ؛ ليتسلم العمل لمدة عامين ، يحق له بعد هذه المدة طلب النقل .

في سياق منفصل، أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أقيم البرنامج بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الروضة. وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السبكية.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد حمزة النعام، ومسجد الرحمن، ومسجد المروة، ومسجد التوفيق، ومسجد البقلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد الشيخ كردوس، والشيخ علي عبدالعزيز، ومسجد الشيخ علم الدين الرباط.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد نجع عبدالقادر، ومسجد سيدي أبو الحجاج.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي بالعريش، ومسجد بالوظة الكبير برمانة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد الفاروق، ومسجد آل عمار، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشيخ صالح، ومسجد مراد الجندي، ومسجد النقشبندي، ومسجد والي الجندي، والشهيد مدحت.