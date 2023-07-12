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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوقاف تطلق الدورة التدريبية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بالهند

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم أولى فاعليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند بمحاضرتين عن بُعد، المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور/ عطا عبد العاطي السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون، والمحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور/ بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق، وقدم للمحاضرتين الدكتور/ أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.


وقد وجه الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري الكاندي رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند الشكر والامتنان على هذه الدورة التي تقام برعاية وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها في نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل أنموذجًا رائدًا لتقارب الثقافات والتعاون الدولي في سبيل خدمة الإسلام والبشرية جمعاء، وأن هذه الدورة فرصة لا تنسى لتوسيع آفاق المعرفة وتطوير الفكر الإسلامي الحديث، كما تسهم في إرساء روابط التعاون والتواصل بين جامعة مركز الثقافة ووزارة الأوقاف، حيث تتيح لمائة طالب من طلاب الجامعة الاستفادة من هذه الدورة المهمة والتي تحمل موضوع: "قضايا تجديد الفكر الإسلامي".

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التعاون مع الهند

يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ضوء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين مصر والهند.

 

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