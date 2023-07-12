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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

13 يومًا بين الحياة والموت.. خطة 4 مهاجرين للهرب إلى البرازيل

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

الفرار من الأوضاع المعيشية السيئة التي تحاصر معظم دول القارة الإفريقية، أصبح حلمًا يراود الكثيرين، آملين في حياة آدمية خارج حدود دولهم.  

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حلم الحياة

 في سبيل الهجرة، يتفنن أبناء البلد الإفريقي في طرق غير تقليدية، دون الإمعان في خطورة خطتهم، وأنها قد تودي بهم للمجهول "الغرق في وسط المحيط".

 وخطط  4 شبان أفارقة، في طريقة شبه مستحيلة، عرضت حياتهم للخطر، فكانوا للموت أقرب من الحياة، طيلة فترة سفرهم إلى البرازيل.

الخطة المستحيلة

واختبأ الـ 4 أشخاص داخل مقصورة أعلى دفة السفينة، وهو جزء تغمره المياه في بعض الأحيان، بهدف دخول البلاد خلسة.

13 يومًا بين الحياة والموت 

وأفادت الشرطة البرازيلية، الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 4 أشخاص قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بعد أن قضوا 13 يومًا جاثمين على دفة سفينة مبحرة من نيجيريا.

وأوضحت الشرطة الفدرالية في البرازيل، أنه عثر عليهم من قبل طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا، مشيرة إلى أن  السفينة أبحرت من لاغوس في 27 يونيو.

وكشف مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس أن المهاجرين الـ 4 "بصحة جيدة" ولا يعانون من سوء تغذية.

فشل الخطة المستحيلة 

وقال بيان للشرطة أن الأشخاص الأربعة "ادعوا أنهم نيجيريون، لكنهم لا يحملون وثائق تؤكد جنسياتهم".

وتابعت الشرطة، أن المهاجرين سيبقون قيد الاحتجاز في البرازيل إلى حين إعادتهم لبلادهم.

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