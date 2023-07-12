عاجل
أصغرعريس في مصر يكشف كواليس خطبته (فيديو) شيكابالا على رأس قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في القمة 126 أفعال مخلة وصور خادشة السبب وراء إيقاف مذيع بى بى سى لحظة إطلاق الاحتلال النيران على مقاتلي حزب الله.. شاهد خالد أبو بكر يلمح لإجراء تغيير وزاري
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ى.ع.ا "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

 

txt

تأجيل محاكمة ثلاثة لإتجارهم في الهيروين الى جلسة الغد

txt

المؤبد لمتهم بترويج الهيروين في أبو النمرس

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

الجريدة الورقية