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الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة ثلاثة لإتجارهم في الهيروين الى جلسة الغد

بوابة الوفد الإلكترونية

أجلت محكمة جنايات شبرا، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالاتجار في الهيروين والحشيش واستعراض القوة والعنف باستخدام سلاح ناري ضد موظف عمومي لجلسة الغد، الأربعاء.

 

كشف أمر إحالة المتهمين وهم كل من "محمد. ص"، عامل خردة، "عطية. ن "، لحام كهرباء، "إسلام. ش"، تاجر سيارات، بأنهم بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية حازوا وأحرزوا لجوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

واستعملوا القوة والعنف باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش مع موظفين وهم أفراد شرطة مباحث قسم قليوب لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بمحاولة الفرار.

 

 ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا من ضبطهم وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد اثنين سلاح ناري غير مششخن، وفرد خرطوش، وحيازة أداة كاتر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني، وأطلق المتهم الأول في داخل المدن عيارا ناريا.

 

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