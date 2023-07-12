الزيادة تراوحت بين 30 و40٪ وشملت كافة المنتجات

زيادات فى الأسعار

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بدأت تحديدا يوم وقفة عيد الأضحى، حيث قام معظم التجار إن لم يكن جميعهم برفع أسعار المنتجات بنسبة تراوحت بين 30 -40% ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف زيادات الأسعار بصورة شبه يومية، حتى شملت جميع أنواع السلع الغذائية، والخضراوات والفاكهة..

بعض المراقبين يرون أن التجار يحاولون استباق عملية التعويم المحتملة للجنيه رغم اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بعبارات واضحة أن اى تخفيض جديد للجنيه مرفوض، إذا كان سيمس، الأمن القومى لمصر والمصريين.

لكن يبدو أن للتجار حسبة أخرى، حيث يحددون أسعار المنتجات وفقا لأسعار الدولار فى السوق السوداء سواء كانت أسعار واقعية أو مفتعلة، بفضل المضاربين.

وجاءت الأرقام المعلنة والرسمية الجديدة منذ يومين. لمؤشرات التضخم عند 41% على اساس سنوى وفقا للبنك المركزى لتؤكد حالة الانفلات السعرى فى الأسواق والتى أصابت كل السلع بالجنون .

وفى جولة لـ«الوفد» شملت عدة أسواق فى مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، تباين، ارتفاع الأسعار من منطقة لأخرى...من الدقى وفيصل وامبابة والسيدة زينب الى الزمالك ومدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة باختلاف احيائها ومناطقها..

اللحوم الحمراء والبيضاء، حدث ولا حرج إذ تراوح كيلو اللحوم الحمراء من ٣٥٠ جنيها الى ٤١٠ جنيهات وكذلك الكبدة من ٢٥٠ جنيها الي٢٠٠ جنيه، والدواجن وكافة أنواع الطيور أبت ألا تخرج من التنافس وارتفاع الأسعار كيلو البلدى من ١٠٠ إلى ١١٠ جنيهات، البيضاء من ٧٢ الى ٧٥ جنيها، الحمام بين ١٣٠ جنيها للزوج والأرانب من ١١٥ جنيها للكيلو الى ١٢٥ جنيها، والسمك البلطى سمك الغلابة من ٨٠ إلى ٩٥ جنيها للكيلو، باقى الانواع أسعارها وصلت عنان السماء وبزيادة تجاوزت 10-15 جنيها فى الكيلو..حتى كرتونة البيض باختلاف أنواعه والوانه تتراوح ما بين ١٢٥ إلى ١٤٠ جنيها.

الخضراوات والفاكهة الموسمية وغير الموسمية قفزت أسعارها.. الموز ما بين ٢٠- ٢٥ جنيها، البرقوق والخوخ بـ٨٥ جنيها، والعنب من 20-٥٠ جنيها على حسب المنطقة، والبطاطس، ما بين ١٢-١٥ جنيها، والبصل ما بين ١٨ - ٢٥ جنيها، والبامية ٣٥-٤٠ جنيها، والخيار ما بين ١٥-٢٠ جنيها، الطماطم الوحيدة لسة ولا تزال ما بين ٧-١٠ جنيهات.

الألبان ومنتجاتها حدث ولا حرج لم يكتف التجار برفع الأسعار بل والتلاعب بالاوزان لمضاعفة المكاسب على حساب المواطنين،يشجعهم على ذلك عدم إحكام الرقابة على هؤلاء.. فوجدنا جميع تلك المنتجات شهدت زيادات ما بين ٢ -١٠ جنيهات لجميع أنواع الجبن وبالذات ذات الطلب العالى عليها.

فكيلو اللبن السائب، وصل إلى 28-30 جنيها، والسكر عاود مرة اخرى الارتفاع وكذلك الأرز والفول واللوبيا وجميعها كانت تشهد استقرارا نسبيا فى الأسعار.

ما سبق هو بعض مما شهدناه خلال جولتنا، وأكد كلام الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، حول ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 41% فى يونيو 2023»، مشيرا إلى أنها أعلى نسبة تضخم منذ عقود. وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يشكل تحديا أمام أى دولة فى العالم.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وراء زيادة معدلات التضخم، موضحا أن مستويات الأسعار يتم السيطرة عليها ولكنها تحتاج إلى مدى زمنى كبير.

وأشار إلى أن الأسعار فى العالم بدأت تأخذ حيز الانخفاض»، لافتا إلى أن «هناك عوامل من الخارج تؤثر على ارتفاع التضخم منها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستويات الفائدة.

لكن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت ولا تزال بالسلب على مصر، كما أن ارتفاع تكلفة النقل عالميا أثر سلبا على مصر.. كذلك ارتفاع تكلفة الاقتراض.