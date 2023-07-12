ندوة دينية بعنوان" منظور الإسلام في الزواج" بالمنيا
تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب إبشاق الغزال، التابع للإدارة ندوة دينية عن منظور الإسلام في الزواج ، وذلك بمشاركة عدد مستفيدين ٣٧ عضوا من الجنسين .
وقام بإلقاء الندوة الشيخ حمادة سيد محمد إمام وخطيب بالأوقاف ، والذي تحدث عن أن الإسلام يقدس الزواج الشرعي ، والذي يبتغي العفة للمرأة والرجل ، وإستمرار الحفاظ على النسل والجنس البشري ، في إطار شرعي وقانوني ، يحفظ ويصون حقوق الطرفين .
وكان ذلك بحضور مؤنس فوزى على رئيس مجلس الإدارة ،محمد على أحمد أبو زيد مدير المركز ، العاملين بالمركز ، إيناس محمد عبد الغني مشرف النشاط، كما نفذ مركز شباب طمبو ، ندوة ثقافية للشباب عن ثورة ٣٠ يونيو ، وتحدث المحاضر عن ضرورة قيام ثورة 23 يوليو ، ومرددوها الإيجابي على المواطن والمجتمع المصري ، بعد إزاحة حكم الملك على أيدي الضباط الأحرار، وذلك ضمن خطة شهر يوليو لعام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ، وبمشاركة عدد من أعضاء المركز ، حاضر بالندوة حشمت محمد مدرس الدراسات الإجتماعية بالتربية والتعليم ، وبحضور كل من مدير المركز ومشرف النشاط ورئيس مجلس الإدارة، ويأتي ذلك بتوجيهات مندي محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعـــة تنفيذ حربي حسن حسن مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار