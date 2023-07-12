الدفاع الروسية تُعلن القضاء على أكثر من 600 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي شنتها منذ فبراير من العام الماضي، مؤكدة القضاء على أكثر من 600 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الروسية تصدت بنجاح لـ30 هجوما في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق أخرى بمساندة سلاح الطيران وسلاح المدفعية.

بالإضافة إلى ذلك تكبدت قوات أوكرانيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في منطقتي أندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء في هذا المحور على نحو 335 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة ومدرعتين، وأربع مركبات.

وفي اتجاه كراسنو-ليمان، تصدت نيران وحدات الجيش الروسي هجومين لقوات أوكرانيا، وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جنديا وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وفي محور كوبيانسك قصت القوات الروسية على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وقصفت آليات ومعدات عسكرية.

كذلك تمكن سلاح الجو الروسي من إسقاط مروحية تابعة للقوات الأوكرانية، واسقط أنظمة الدفاع الجوي 15 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة.

هجمات بطائرات مسيرة على كييف

وكانت روسيا قد شنت هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقعة فيها لثاني ليلة على التوالي، فيما شرعت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في صد الهجمات.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية لعاصمة أوكرانيا، سيرهي بوبكو، على تليغرام، اليوم الأربعاء، أن "نظام الإنذار من الغارات الجوية مُفعّل وأنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف".

فيما حثت الإدارة العسكرية في كييف‭‭‭ ‬‬‬على قناتها على تليغرام المواطنين على الاحتماء في الملاجئ لحين انتهاء الغارات.

وأكد سلاح الجو الأوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “15 طائرة مسيرة هجومية شاركت في الغارة. تم تدمير 11 منها”.

كما أعلن الجيش الأوكراني عن اندلاع اشتباكات عنيفة في شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي، قائلا إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك.

واستهدفت الغارات الروسية العاصمة الأوكرانية وعددا آخر من المدن، وفيما يتعلق بالطائرات التي تمكنت من الوصول لأهدافها، فقد أشار رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشيركاسي التي تقع على مسافة 200 كيلومتر جنوب العاصمة كييف إلى أن هذه الطائرات استطاعت الوصول لأهداف في البنية التحتية غير المدنية، ما تسبب في اندلاع حريق كبير أسفر عن إصابتين.

وشهدت الجبهة الشرقية، وهي الجبهة الأكثر اشتعالا، تمكُن القوات الأوكرانية من التصدي لتسعة وعشرين هجوما روسيا في هذا المحور.

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